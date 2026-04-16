Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dinheiro para o caixa
Notícia

Antiga secretaria e terrenos vão a leilão com lance de até R$ 7,8 milhões em cidade da Região Metropolitana

Imóveis pertencem à prefeitura e estão desocupados

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Diogo Duarte*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS