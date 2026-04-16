Antiga secretaria e terrenos vão a leilão com lance de até R$ 7,8 milhões em cidade da Região Metropolitana

Para injetar dinheiro em caixa, a prefeitura de Gravataí está leiloando a sede de uma antiga secretaria e três terrenos. Todos estão desocupados e o lance mínimo fica entre R$ 4 milhões e R$ 7,8 milhões. Secretário de Administração, Rodrigo Silva diz que o ideal é, inclusive, atrair construtoras ou varejistas que queiram se instalar na cidade.
— Vai depender da criatividade do comprador — brincou. — As áreas comportam lojas, pequenos centros comerciais ou até mesmo moradias.
O lote onde ficava a Secretaria de Administração até março de 2024 fica no centro da cidade.
— É uma área nobre — diz Silva.
Já os outros três terrenos ficam dentro de condomínios e foram dados à prefeitura como contrapartida pela construção dos loteamentos onde ficam. O município tem um site destinado à venda de imóveis públicos, por onde foi vendido um prédio antigo da RGE e o dinheiro foi usado para restaurar um museu e construir uma estrutura da Guarda Municipal.
Detalhes dos imóveis à venda:
Lote 1
- Endereço: esquina das ruas Antônio Donga e Adolfo Inácio Barcelos, bairro Diva Lessa de Jesus
- Tamanho do terreno: 2.335,45 m²
- Lance inicial: R$ 4.264.323,52
Lote 2
- Endereço: dentro do loteamento LÉV, bairro Barnabé
- Tamanho do terreno: 3.610 m²
- Lance inicial: R$ 4.000.000,00
Lote 3
- Endereço: dentro do loteamento LÉV, bairro Barnabé
- Tamanho do terreno: 3.538 m²
- Lance inicial: R$ 4.000.000,00
Lote 4
- Endereço: dentro do loteamento Residencial Ibiza, bairro Morada do Vale II
- Tamanho do terreno: 10.403 m²
- Lance inicial: R$ 7.800.000,00
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)