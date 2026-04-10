Ampliação das faixas do Minha Casa, Minha Vida começará a valer com um "pulo do gato"

A partir da semana que vem já será possível realizar as simulações de financiamento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após anúncios e publicações, a Caixa Econômica Federal (CEF) disponibilizará a partir da próxima semana no simulador de financiamento as novas faixas do Minha Casa, Minha Vida. O subsídio poderá chegar a R$ 55 mil. Diretora do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis-RS), Simone Carvalho, avisou à coluna que a liberação dos empréstimos está levando de 20 a 30 dias para as faixas 1 e 2 (renda familiar até R$ 5 mil). Já nas faixas 3 e 4 (de R$ 5 mil a R$ 13 mil), o orçamento está bem disponível e o mercado está aquecido.

— E esperamos um aumento significativo na procura para o segundo semestre de 2026 — diz.

Diretora do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis-RS), Simone Carvalho. LF Sul Imóveis / Divulgação

E qual o "pulo do gato"? Simone destaca que clientes que já estavam com crédito aprovado poderão refazer a simulação para se enquadrar nas novas faixas, com possibilidade de conseguir taxas menores. Em financiamentos imobiliários, que têm valores altos e pagos em prazos longos, qualquer pequena redução no juro faz uma grande diferença no valor final a ser pago pela casa própria. Vale para quem ainda não assinou o contrato de compra.

Faixa 1

Renda mensal bruta: até R$ 3,2 mil

Limite de imóvel: até R$ 275 mil

Taxa de juros ao ano: 4% a 4,5%

Subsídio: até R$ 55 mil

Faixa 2

Renda mensal bruta: de R$ 3.200,01 até R$ 5 mil

Limite de imóvel: até R$ 275 mil

Taxa de juros ao ano: 4,75% a 6,5%

Subsídio: até R$ 55 mil

Faixa 3

Renda mensal bruta: de R$ 5.000,01 a R$ 9,6 mil

Limite de imóvel: até R$ 400 mil

Taxa de juros ao ano: 7,66%

Subsídio: não se aplica

Faixa 4

Renda mensal bruta: de R$ 9.600,01 a R$ 13 mil

Limite de imóvel: até R$ 600 mil

Taxa de juros ao ano: 10%

Subsídio: não se aplica

Confira a entrevista completa:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)