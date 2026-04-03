Alerta FMI, petróleo, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 03.04

Agenda
Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que o conflito no Golfo Pérsico pode elevar custos de energia e alimentos globalmente, com 25% a 30% do petróleo mundial e 20% do gás natural liquefeito passando pelo Estreito de Ormuz. Países da Ásia, Europa, África e Américas seriam afetados.
Petróleo em forte alta, de quase 8%. Barril a US$ 109.
Bolsa de valores fechada neste feriado.
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) adiou para segunda-feira a atualização do levantamento dos preços dos combustíveis.
Pílulas
Dólar subiu 0,05%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,05%, aos 188.052 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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