Alerta FMI, petróleo, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 03.04

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Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que o conflito no Golfo Pérsico pode elevar custos de energia e alimentos globalmente, com 25% a 30% do petróleo mundial e 20% do gás natural liquefeito passando pelo Estreito de Ormuz. Países da Ásia, Europa, África e Américas seriam afetados.

Petróleo em forte alta, de quase 8%. Barril a US$ 109.

Bolsa de valores fechada neste feriado.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) adiou para segunda-feira a atualização do levantamento dos preços dos combustíveis.

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Pílulas

Dólar subiu 0,05%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,05%, aos 188.052 pontos.

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