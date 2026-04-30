Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística 
Notícia

Além do leilão da Malha Sul, governo federal prevê “várias pequenas ferrovias” no RS

O novo ministro dos Transportes detalhou a proposta em entrevista: confira

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