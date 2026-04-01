Ainda se espera unanimidade dos Estados para subvenção ao diesel

Ainda se espera para esta quarta-feira (1º) unanimidade dos Estados para adesão à proposta do governo federal para subvenção ao diesel. Foi o que disse ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz), Flávio Cesar de Oliveira.
Ele se mostrou confiante de que isso irá ocorrer. Nota conjunta do Ministério da Fazenda e do Comsefaz divulgada à noite passada dizia que mais de 80% dos Estados já tinha sinalizado positivamente, visando mitigar os efeitos do choque de preços do petróleo. O Rio Grande do Sul está entre eles.
Porém, se não houver unanimidade, será implementada a subvenção mesmo assim, disse o presidente do Comsefaz. Porém, será mais complexo e o Ministério da Fazenda terá que definir como fazê-lo.
Os detalhes serão colocados em medida provisória a ser publicada. A proposta do governo federal é que a subvenção seja válida por dois meses, entre abril e maio, com um custo total de R$ 3 bilhões. A ideia é que chegue a R$ 1,20 por litro, metade bancada pelo Estado e metade pela União.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)