Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Noroeste do RS
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Aceito 2º pedido de recuperação judicial de cooperativa de 115 anos com dívida de R$ 1,42 bi

É a mais antiga do país no setor da agropecuária

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