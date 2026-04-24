Aceito 2º pedido de recuperação judicial de cooperativa de 115 anos com dívida de R$ 1,42 bi

A Cotribá reúne mais de 11,7 mil produtores rurais, conta com cerca de 800 funcionários diretos. Cotribá / Divulgação

A Justiça autorizou a recuperação judicial da Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório). Foi a segunda solicitação. O pedido anterior havia sido retirado. A dívida atinge R$ 1,42 bilhão. Agora, o plano de reestruturação tem que ser apresentado em até 60 dias para ser votado por credores.

A primeira solicitação havia sido aprovada, mas houve recurso. A Cotribá, então, desistiu e não houve novo julgamento. Com a troca de comando da cooperativa, outro escritório de advocacia, de São Paulo, passou a conduzir o caso e um segundo pedido foi ajuizado.

Ao analisar a ação, o juiz de Santa Rosa, Eduardo Savio Busanello, voltou a reconhecer a validade do pleito. Na decisão, destacou a relevância econômica e social da Cotribá, que atua em áreas como recebimento e comercialização de grãos, venda de insumos, pecuária, agroindústria, supermercados e combustíveis.

Embora cooperativas não sejam empresas — o que limita o acesso à recuperação judicial —, o juiz entendeu que a “deficiência da legislação” não justifica a rejeição. Alguns ativos também foram protegidos de cobranças, como a unidade de Cruz Alta, que recebe e escoa grãos.

Por nota, a Cotribá afirma que a reestruturação será "por meio de um processo estruturado de negociação com seus credores". Fundada em 1911, reúne mais de 11,7 mil produtores rurais, conta com cerca de 800 funcionários diretos e atende mais de 30 mil clientes. Com 115 anos, é a cooperativa agropecuária mais antiga do país. Sua sede fica em Ibirubá, no noroeste gaúcho.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)