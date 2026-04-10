A inflação no RS foi a dos transportes, com alta em diesel, gasolina e app de corrida

Na linha do país todo, a inflação da região metropolitana de Porto Alegre em março foi a inflação dos transportes . Este grupo de despesas respondeu, sozinho, por metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , que ficou em 0,96% aqui, pelo cálculo do IBGE.

O principal impacto veio do diesel, combustível que sentiu primeiro a guerra no Irã, quando dispararam os preços no mercado internacional. A alta da gasolina foi bem menor, mas distribuidoras avisam que a situação vai complicar nas próximas semanas se continuar o conflito. Como exemplo do efeito em cascata na inflação, o transporte por aplicativo fechou o trio cuja alta pesou no bolo e no cálculo da inflação.