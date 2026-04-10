A inflação no RS foi a dos transportes, com alta em diesel, gasolina e app de corrida

Na linha do país todo, a inflação da região metropolitana de Porto Alegre em março foi a inflação dos transportes. Este grupo de despesas respondeu, sozinho, por metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 0,96% aqui, pelo cálculo do IBGE.
O principal impacto veio do diesel, combustível que sentiu primeiro a guerra no Irã, quando dispararam os preços no mercado internacional. A alta da gasolina foi bem menor, mas distribuidoras avisam que a situação vai complicar nas próximas semanas se continuar o conflito. Como exemplo do efeito em cascata na inflação, o transporte por aplicativo fechou o trio cuja alta pesou no bolo e no cálculo da inflação.
Inflação dos transportes (março):
- Óleo diesel: +14,10%
- Transporte por aplicativo: +11,51%
- Gasolina: +4,6%
Fonte: IBGE
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)