Voos cancelados no Oriente Médio impedem 23 expositores da China de virem a feira no RS

A tensão no Oriente Médio após o ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã desfalcou a presença de chineses na Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec). Das 85 empresas confirmadas, 23 não conseguiram chegar ao evento, realizado em Novo Hamburgo, porque houve fechamento parcial do espaço aéreo em países como os Emirados Árabes Unidos — cujo principal centro econômico, Dubai, é importante rota de conexão de voos.
Chamam a atenção os estandes que acabaram ficando vazios, mas a feira tem 30 mil metros quadrados. Segundo o diretor-presidente Marlos Schmidt, as ausências representam apenas 4% do espaço da Fimec. A feira quer alcançar 20 mil visitantes neste ano. São mais de 400 expositores e a entrada é gratuita.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)