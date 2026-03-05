Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Voos cancelados no Oriente Médio impedem 23 expositores da China de virem a feira no RS

Alguns estandes acabaram ficando vazios no evento, que tinha 85 empresas confirmadas do país asiático

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Diogo Duarte*

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