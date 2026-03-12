Vinícola do RS fatura R$ 122 milhões com vinho daqui e do Exterior: “Importado não é concorrente"

De Farroupilha e com 85 anos, a Vinícola Basso faturou R$ 122 milhões em 2025 com a venda de oito milhões de garrafas, principalmente de espumantes. A meta é, em cinco anos, chegar a R$ 200 milhões. A empresa tem parreirais próprios e também compra a produção de uva de 200 famílias.

Fabiano Basso, CEO da Vinícola Basso. Vinícola Basso / Divulgação

Vende para onde? Principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A aposta tem sido diversificar produtos, como o moscatel e a bebida zero álcool.

O CEO Fabiano Basso também traz importados para o portfólio, comprados de Argentina, Chile, Portugal, Itália e França.

— O vinho importado não é nosso concorrente, ele complementa. Penso além desse preconceito. Nosso concorrente é a cerveja e o destilado — diz, fora da curva do discurso convencional do setor.

E o acordo União Europeia-Mercosul?

— Terá impactos, mas há anos entram vinhos com imposto zero do Mercosul e feitos em países com custo muito menor do que têm as vinícolas da Europa. A longo prazo, vai se acomodar.

Confira a entrevista completa no podcast Nossa Economia, de GZH:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)