"Villa" de 20 casas é 1ª fase de complexo turístico de R$ 1,2 bi em Gramado

Uma área residencial com 20 casas será a primeira fase do Complexo Sirena Gramado, um projeto de R$ 1,2 bilhão com o resort Club Med, noticiado pela coluna ainda em 2023. A Villa Residencial, sozinha, deve gerar até R$ 150 milhões em vendas. No modelo de fração do imóvel, quem comprar poderá usar cinco semanas por ano. As unidades terão de 347 a 406 metros quadrados. No local, será instalado um heliponto, para helicópteros decolarem e aterrissarem.
Idealizadores e gestores do projeto, Dody Sirena e Jaime Sirena; e o presidente mundial do Club Med, Stéphane Maquaire lançarão nesta sexta-feira (20) a pedra fundamental do Club Med Sirena Gramado. Antes, Dody antecipará detalhes do investimento em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (20).
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)