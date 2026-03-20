"Villa" de 20 casas é 1ª fase de complexo turístico de R$ 1,2 bi em Gramado

Uma área residencial com 20 casas será a primeira fase do Complexo Sirena Gramado, um projeto de R$ 1,2 bilhão com o resort Club Med, noticiado pela coluna ainda em 2023. A Villa Residencial, sozinha, deve gerar até R$ 150 milhões em vendas. No modelo de fração do imóvel, quem comprar poderá usar cinco semanas por ano. As unidades terão de 347 a 406 metros quadrados. No local, será instalado um heliponto, para helicópteros decolarem e aterrissarem.