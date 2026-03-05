Venda pisou no freio nos supermercados do RS em 2025

Setor cresceu apenas 3,6% sobre 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS

Apesar de seguir com crescimento, a venda dos supermercados tirou o pé do acelerador e até pisou no freio no Rio Grande do Sul em 2025. O aumento foi de 3,6% sobre 2024, quando a alta havia sido de 11,4%. O ano da enchente foi bom para o varejo gaúcho em geral com a liberação de recursos pelos governos após a enchente, que fizeram o Estado ter o melhor desempenho do país.

Ainda sobre o resultado do ano passado, o IBGE observou que foi o menor crescimento da sequência de quatro anos com desempenho positivo. Em 2022, avançou 4,5% e, em 2023, 3,7%.

Ainda no início de outubro do ano passado, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Lindonor Peruzzo Júnior, colocou à coluna sua preocupação com as vendas que estão “complicadas” desde o Dia das Mães. Disse que as bets (apostas esportivas online) pegaram muito do faturamento do setor, além do comprometimento da renda dos consumidores que tomaram empréstimos pelo consignado CLT, especialmente aqueles com juro muito alto. Ouça entrevista feita com o empresário nesta quinta-feira (5) no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)