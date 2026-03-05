Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Venda pisou no freio nos supermercados do RS em 2025

O presidente da associação do setor já alertava para o recuo desde o Dia das Mães do ano passado

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS