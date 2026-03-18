Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Juro
Análise

Uma decisão com nível elevadíssimo de "cautela" e "incerteza"

O que ajudou a cortar a taxa de juro Selic e o que atrapalhou para a redução ser maior

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