Uma decisão com nível elevadíssimo de "cautela" e "incerteza"

Copom deixa claro que observará com "serenidade e cautela" o cenário mundial. Antonio Cruz / Agência Brasil

"Cautela" e "incerteza" tomaram conta do comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) detalhando a decisão de cortar a taxa de juro Selic em 0,25 ponto percentual. Ou seja, a autoridade monetária trabalhava mesmo com redução mais forte para esta largada da flexibilização, saindo do patamar de 15% que deixa a economia contraída.

Só que o cenário econômico mudou drasticamente desde a última reunião. A guerra no Oriente Médio, também citada várias vezes no texto, bagunçou o horizonte de preços com o impacto nos combustíveis. O juro, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é usado no controle da inflação.

Aliás, o banco central norte-americano também foi cauteloso e manteve o juro, sem cortar, o que deu espaço para a redução aqui do Copom, pois é preciso manter a atratividade para o investimento estrangeiro. Se saem dólares, o câmbio pressiona a inflação.

Inclusive, além da própria desaceleração da economia brasileira tirar pressão inflacionária, o dólar não ter disparado tanto após o ataque ao Irã ajudou para cortar a Selic. A instabilidade do governo Donald Trump acaba repelindo os investimentos dos Estados Unidos, que vêm para cá.

E o que esperar? O Copom deixa claro que observará com "serenidade e cautela" o cenário mundial, esperando que até a próxima reunião se tenha "clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo."

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