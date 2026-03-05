Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Agronegócio
Notícia

Uma das maiores cooperativas do Brasil investirá R$ 149 milhões no RS

O grupo já tem diversas fábricas aqui no Estado, onde emprega 8 mil pessoas

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