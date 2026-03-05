Uma das maiores cooperativas do Brasil investirá R$ 149 milhões no RS

Frigorífico da Cooperativa Central Aurora Alimentos em Tapejara, no norte do Estado. Aurora Coop / Divulgação

Uma das maiores do Brasil, a catarinense Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora Coop) planeja investir R$ 149 milhões no Rio Grande do Sul em 2026. É o segundo Estado que receberá o maior valor dos mais de R$ 1,175 bilhão previstos, atrás, claro, de Santa Catarina. Na sequência, estão Paraná e Mato Grosso do Sul.

O Sistema Aurora Coop reúne 14 cooperativas agropecuárias, 87 mil famílias rurais no campo e 50,4 mil funcionários nas fábricas e unidades comerciais, logísticas e administrativas. Processa diariamente 35 mil suínos, 1,4 milhão de aves e 1,6 milhão de litros de leite. Em 2025, atingiu faturamento de R$ 26,9 bilhões, alta de 8,3% sobre o ano anterior, e abriu 3,5 mil empregos. No Rio Grande do Sul, a Aurora emprega 8 mil pessoas.

— Temos dois frigoríficos em Erechim, de aves e suínos. Temos uma unidade de processamento de suínos em Sarandi, duas de aves em Tapejara e distribuição para as regiões de Passo Fundo e Porto Alegre. E tem toda uma rede de produtores cooperados de suínos e de aves, além da bacia leiteira — detalhou o presidente da cooperativa, Neivor Canton, em entrevista recente ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha (ouça abaixo).

Neivor Canton, presidente da Cooperativa Central Aurora Alimentos. Débora Sberse / MB Comunicação / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)