Uma das maiores cooperativas do Brasil investirá R$ 149 milhões no RS

Uma das maiores do Brasil, a catarinense Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora Coop) planeja investir R$ 149 milhões no Rio Grande do Sul em 2026. É o segundo Estado que receberá o maior valor dos mais de R$ 1,175 bilhão previstos, atrás, claro, de Santa Catarina. Na sequência, estão Paraná e Mato Grosso do Sul.
O Sistema Aurora Coop reúne 14 cooperativas agropecuárias, 87 mil famílias rurais no campo e 50,4 mil funcionários nas fábricas e unidades comerciais, logísticas e administrativas. Processa diariamente 35 mil suínos, 1,4 milhão de aves e 1,6 milhão de litros de leite. Em 2025, atingiu faturamento de R$ 26,9 bilhões, alta de 8,3% sobre o ano anterior, e abriu 3,5 mil empregos. No Rio Grande do Sul, a Aurora emprega 8 mil pessoas.
— Temos dois frigoríficos em Erechim, de aves e suínos. Temos uma unidade de processamento de suínos em Sarandi, duas de aves em Tapejara e distribuição para as regiões de Passo Fundo e Porto Alegre. E tem toda uma rede de produtores cooperados de suínos e de aves, além da bacia leiteira — detalhou o presidente da cooperativa, Neivor Canton, em entrevista recente ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha (ouça abaixo).
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)