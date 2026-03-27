Um cais fértil para conexões e ideias, o valor do South Summit e como "espraiar" o evento

Plano do South Summit Brazil é intensificar ações que façam ir além do evento. Jeff Botega / Agencia RBS

Um exemplo das conexões que ocorrem em um evento como o South Summit, que geram ideias que poderão, no futuro, ser colocadas em prática. Estava no espaço do Grupo RBS no Cais no intervalo entre o Gaúcha Atualidade e o Jornal do Almoço, quando o empresário Henrique Rauber, dono do Happy Valen, veio contar que conversa com outros empreendedores para criarem uma entidade estadual que represente o turismo rural, de natureza e aventura. A colunista aqui adorou e ainda respondeu que precisa ser para ontem! O associativismo é a melhor forma para estruturar setores econômicos e este tipo de turismo é essencial para atrair os tão almejados turistas de fora, especialmente os europeus, que justificariam novos voos diretos a Porto Alegre.

Neste momento, passava na frente o gerente de Marketing da Fraport, Rafael Guerra, que tanto comenta da relevância de oferecer esses atrativos para que a administradora do aeroporto Salgado Filho tenha força na negociação de novas rotas com as companhias aéreas. Ambos já ficaram conversando e trocando ideias.

Nisso, Guerra fez a provocação de que Porto Alegre seja local de "stopover", uma parada programada para turistas. Passagens da companhia aérea Tap, por exemplo, ficam mais baratas se o viajante optar por ficar um ou mais dias em Lisboa ou Porto, estimulando o turismo local. Mas a capital gaúcha não é "hub" de conexões de voos. Aí o gerente da Fraport complementou que pode ser um "stopover terrestre". Antes de subir a Gramado ou ir para outro destino gaúcho, o turista pode ficar um ou dois dias em Porto Alegre se tiver algum benefício. Para isso, é preciso atraí-lo lá no início do planejamento da viagem, oferecendo diária de hotel grátis ou com um bom desconto, voucher em restaurante ou comércio, etc.

Enquanto contava essa ideia na Rádio Gaúcha, o gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping, Diego Rassier, ouvia e já mandou mensagem dizendo "pode nos considerar parceiros!" Lembro que o shopping é vizinho do Parque Marinha e da orla do Guaíba. Segundo ele, a ideia pode avançar com parcerias dos restaurantes, das lojas e de operações de entretenimento.

Mais que um evento

Presidente da edição brasileira e articulador para trazer o South Summit a Porto Alegre, José Renato Hopf conta que o plano é intensificar ações que façam ir além do evento. Isso vai de iniciativas de entretenimento até falar mais das articulações na construção de leis e políticas públicas voltadas a investimentos em inovação e startups. Movimentações essas, aliás, que o “Zeca”, como é conhecido, já fazia muito antes do South Summit Brazil.

Em tempo, uma das coisas sobre as quais o empresário mais se anima em falar é a proliferação de “summits” pelo interior do Rio Grande do Sul. Ele, pessoalmente, tem viajado a várias cidades para ajudar na estruturação dos eventos.

O valor do SS

Sobre questionamentos quanto ao valor pago para que o South Summit Brazil seja realizado no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite lembra quando a ideia surgiu, na época em que o Estado ainda ajustava caixa para colocar salários de servidores em dia. Conta que chegou a ponderar que os R$ 20 milhões pesariam demais. Foi quando o então secretário Estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, disse que o ajuste era exatamente para que o Estado pudesse fazer investimentos importantes para o futuro, como trazer um evento internacional de inovação que movimentasse e mudasse sua economia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)