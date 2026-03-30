Um abril preocupante nos combustíveis, South Summit, atrativos do Paraguai e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- "Um abril preocupante" é o alerta do setor de combustíveis sobre diesel e gasolina. Entrevista com Francisco Cardoso, presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul)
- O South Summit do Brasil precisa ir além do evento. Entrevista com María Benjumea, fundadora do South Summit
- Afinal, por que o Paraguai atrai operações de empresas gaúchas. Entrevista com Felipe Medeiros, sócio do MMT Advogados, e com Augusto Moro, diretor do Instituto Brasileiro de Harmonização Orofacial
- Startup de SC chega a Porto Alegre prometendo baratear entrega do iFood. Entrevista com Ricardo Longa, CEO da voa.delivery
Produção: Diogo Duarte
Edição de áudio: Fabrício Corrêa e Christian Rafael
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Be8, Marcopolo e Corsan
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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