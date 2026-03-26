Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Tensão no mercado
Análise

"Um abril preocupante" é o alerta do setor de combustíveis sobre diesel e gasolina

Supermercados do RS já estão lidando com os repasses. Mas além da alta de preços, tem o receio de mais escassez

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