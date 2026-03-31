Transportadoras temem falta de diesel e repassam alta do preço a fretes: "Tem subido toda semana"

Francisco Cardoso, presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul). Lucas Kloss / ALRS

Preocupado com a alta no preço dos combustíveis desde o ataque ao Irã, o presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Francisco Cardoso, chega a temer até escassez de diesel e gasolina caso o conflito não arrefeça.

— Se faltar combustível, vai implicar em atrasos de viagens e reprogramação de coletas — diz, sinalizando que empresas do setor já estão renegociando fretes e contratos para repassar os custos. — Tem aumentado toda semana.

Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, Cardoso destacou a importância de mais testes para certificação e redução no custo para viabilizar o biodiesel como alternativa aos combustíveis fósseis. Produtores do biocombustível trabalham para elevar a mistura de 15% para 17%. O presidente da Fetransul também lembrou do potencial do biometano como alternativa, podendo ser usado em veículos movidos a gás natural.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)