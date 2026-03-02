Transportadora do RS reduziu em 1 milhão de litros consumo de diesel em 2025

O maior custo das transportadoras é o diesel. Qualquer corte no gasto com o combustível ajuda no caixa e a Transportes Buzin, fundada há 58 anos em São Marcos, conseguiu usar 1 milhão de litros a menos em 2025. Pela sua frota de caminhões, teria consumido 24 milhões.

Entre as medidas, o CEO Leonardo Busin destaca o uso de rodotrens — quando duas carretas são puxadas por um único caminhão. Também ajudou o treinamento dos motoristas. Um setor de telemetria, no qual os cinco ex-motoristas mais antigos da empresa monitoram dados, identifica redução de até 15% no consumo de diesel conforme a condução do veículo. A economia inclui atitudes simples, como cuidar a hora de trocar marcha ou pisar no freio.

Sobre caminhões a biocombustíveis, Busin diz ter projetos com alguns clientes para veículos abastecidos com biodiesel. Gás - ainda que seja fóssil - também está no radar da empresa da serra gaúcha.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)