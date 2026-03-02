Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística
Notícia

Transportadora do RS reduziu em 1 milhão de litros consumo de diesel em 2025

Até pequenas atitudes do motoristas na condução ajudaram na economia

Isadora Terra

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