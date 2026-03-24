Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Rio Grande 
Notícia

Transferência do projeto de usina de R$ 6 bi a grupo espanhol precisará do "ok" da Aneel

Complexo prevê ainda um terminal de regaseificação e um píer para navios

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