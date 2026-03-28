Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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"Temos que respeitar o processo, apesar de não ser como gostaríamos", diz Invest RS sobre fábrica da CMPC

Entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha 

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