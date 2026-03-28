"Temos que respeitar o processo, apesar de não ser como gostaríamos", diz Invest RS sobre fábrica da CMPC

Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS. Mauricio Tonetto / Divulgação

Com a confirmação de que está sob risco a fábrica de celulose de R$ 27 bilhões da CMPC no Rio Grande do Sul, o programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, perguntou ao presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, o que está sendo feito para manter o projeto. O órgão foi criado pelo governo do Estado para atrair investimentos.

— Temos que respeitar o processo, apesar de não ser como gostaríamos — diz (ouça a íntegra da entrevista acima).

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou suspender o licenciamento ambiental até consulta específica a comunidade indígena. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) aguarda o posicionamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que pediu 30 dias para avaliar. CMPC diz já ter feito o estudo pedido inicialmente e Fepam fez audiência pública.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)