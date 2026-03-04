"Tem deturpação a ser corrigida no FGC", diz economista sobre rombo do Banco Master no fundo

O que precisa mudar após o rombo da fraude do Banco Master no Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e no sistema bancário como um todo foram pauta de entrevista com o professor de Economia do Ibmec-RJ Gilberto Braga no programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)