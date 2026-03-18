Supera R$ 130 milhões dívida da nova reestruturação de grupo que chegou a ter 20 empresas

Operação da Lupatech em Feliz, no Vale do Caí. Google Street View / Reprodução

Supera R$ 130 milhões a dívida em discussão da Lupatech, grupo que começou em Caxias do Sul, chegou a ter 20 empresas e que prepara sua segunda reestruturação financeira. A companhia ajuizou pedido de medida cautelar de urgência, usada para proteger patrimônio das dívidas enquanto se estrutura a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), lidera, de longe a lista de credores. São mais de R$ 83 milhões. Na sequência, com débitos bem menores, há fundos, bancos e secutirizadora.

A Lupatech já esteve, por sete anos, em recuperação judicial. Há cerca de 10 anos enfrentou uma crise que levou a um endividamento de R$ 600 milhões. O endividamento que restou supera isso. Há perspectiva de avanço dos negócios com investimentos da Petrobras, mas isto é incerto.

"Em 2023, a recuperação judicial foi encerrada, mas, o saldo da dívida tornouse impraticável, visto que a empresa atingiu apenas a metade do nível de atividade previsto para o momento atual.", diz trecho da petição à Justiça.

O grupo industrial fabrica válvulas, produtos em fibras sintéticas de alta performance, entre outros, com atuação predominante no segmento de energia. Atualmente, a sede fica em São Paulo. No Rio Grande do Sul, há operações em Veranópolis e Feliz. A de São Leopoldo está com atividades sendo encerradas.

A companhia iniciou suas atividades em 1984, fundada pelo gaúcho Nestor Perini. No fim dos anos 2000, entrou no setor de prestação de serviços em campos petrolíferos. Uma combinação de fatores, em especial o excesso de alavancagem financeira, preços altos pagos em aquisições e a frustração dos planos no segmento de serviços petroleiros, acabou conduzindo a Lupatech à crise. Quando pediu a primeira recuperação judicial, citou a queda brusca do petróleo e a crise na Petrobras, que era seu principal cliente na época.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)