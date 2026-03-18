Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Origem no RS
Notícia

Supera R$ 130 milhões dívida da nova reestruturação de grupo que chegou a ter 20 empresas

Companhia foi grande fornecedora da Petrobras e mantém fábricas gaúchas

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