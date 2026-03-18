Super Quarta, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 18.03

Agenda

Super Quarta, com decisões sobre a taxa de juro após reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, a Selic de 15% deve cair 0,25 ponto percentual. A expectativa era de corte maior, mas a inflação dos combustíveis mudou o cenário.

Ministério da Fazenda se reúne com Estados para discutir possível redução de ICMS para o diesel.

Petróleo ainda alto, a US$ 103 o barril.

IBGE divulga as Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha (4º trimestre)

Tá na Mesa da Federasul com o governador Eduardo Leite.

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Pílulas

Dólar caiu 0,58%, para R$ 5,19. Ibovespa subiu 0,30%, aos 180.410 pontos.

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