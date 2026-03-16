Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Startup de SC chega a Porto Alegre prometendo baratear entrega do iFood

Plataforma cobra pelo quilômetro rodado e não sobre a venda: “Isso muda o jogo”, diz CEO

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS