Startup de SC chega a Porto Alegre prometendo baratear entrega do iFood

Ricardo Longa, CEO da voa.delivery. Voa.delivery / Divulgação

Startup que faz entrega principalmente para restaurantes, a voa.delivery começou a operar em Porto Alegre. É uma plataforma que conecta os estabelecimentos aos entregadores, que usam moto ou bicicleta, explicou o CEO, Ricardo Longa, ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. O serviço é usado, inclusive, por quem vende pelo iFood, como forma de reduzir custo.

— O restaurante pode optar pelo plano mais barato do iFood, sem entregador, e usar o nosso serviço. Cai a menos de um terço o custo. A voa.delivery cobra pelo quilômetro rodado e não sobre a venda e isso muda o jogo — detalhou. — O empreendedor tem que vender em todas as plataformas, agora temos duas chinesas e uma colombiana aí no mercado, e pelos canais próprios, enquanto a Voa centraliza a entrega.

A taxa mínima é de R$ 7,50, para até três quilômetros. O quilômetro rodado adicional é R$ 1,50. A startup tem sede em Santa Catarina e atua também no Paraná.

Ouça a entrevista:

Plataforma voa.delivery conecta os estabelecimentos aos entregadores, que usam moto ou bicicleta. Voa.delivery / Divulgação

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: licenciamento de fábrica de R$ 27 bi, novos voos e data center atrasado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)