Sob análise pedido para suspender licenciamento ambiental de projeto de R$ 25 bi no RS

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Celulose
Notícia

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