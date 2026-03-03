Sob análise pedido para suspender licenciamento ambiental de projeto de R$ 25 bi no RS

Atual fábrica gaúcha da CMPC fica em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Fabiano Panizzi / CMPC/Divulgação

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) avisou à coluna que recebeu a recomendação de suspensão do licenciamento da fábrica de celulose da chilena CMPC e está analisando. Lembrou que, em janeiro, foi realizada audiência pública e, na metade de fevereiro, terminou o prazo para manifestações do público geral. Agora é o período no qual o órgão analisa essas sugestões.

O projeto está buscando a licença prévia, que mostra viabilidade. Para iniciar a obra, precisa ainda de licença de instalação. O projeto Natureza tem investimento estimado em R$ 25 bilhões, com a fábrica em Barra do Ribeiro. O Ministério Público Federal (MPF) divulgou uma nota dizendo ter recomendado suspensão imediata do licenciamento ambiental para ser feita uma consulta formal a comunidades indígenas locais, os Mbyá Guarani. A coluna solicitou entrevista ao MPF e aguarda retorno.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)