Shopping de SC constrói unidade no litoral gaúcho

Antigo e conhecido ponto de parada para quem viaja entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Shopping Japonês (também chamado de outlet), de Sombrio, vai abrir unidade no litoral gaúcho. O novo ponto ficará na BR-101 também, como o primeiro. A unidade daqui será instalada em Osório, confirma o prefeito Romildo Bolzan Júnior.
— Ficará perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, no lado direito da pista para quem segue em direção a Capão da Canoa — detalhou.
As obras já começaram e um outdoor já chamou a atenção de um leitor da coluna. Infelizmente, ainda não há informações sobre o tamanho da estrutura nem sobre o valor do investimento.
O movimento de vinda de varejistas de Santa Catarina se intensificou nos últimos anos. O consumidor gaúcho entrou no radar principalmente das redes de supermercados catarinenses com seus atacarejos ou mesmo lojas menores.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)