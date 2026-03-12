Shopping de SC constrói unidade no litoral gaúcho

O ponto conhecido do Japonês fica na BR-101, em Sombrio. Shopping Japonês / Reprodução

Antigo e conhecido ponto de parada para quem viaja entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Shopping Japonês (também chamado de outlet), de Sombrio, vai abrir unidade no litoral gaúcho. O novo ponto ficará na BR-101 também, como o primeiro. A unidade daqui será instalada em Osório, confirma o prefeito Romildo Bolzan Júnior.

— Ficará perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, no lado direito da pista para quem segue em direção a Capão da Canoa — detalhou.

As obras já começaram e um outdoor já chamou a atenção de um leitor da coluna. Infelizmente, ainda não há informações sobre o tamanho da estrutura nem sobre o valor do investimento.

O movimento de vinda de varejistas de Santa Catarina se intensificou nos últimos anos. O consumidor gaúcho entrou no radar principalmente das redes de supermercados catarinenses com seus atacarejos ou mesmo lojas menores.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)