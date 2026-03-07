Setor eólico sobre Parque Nacional do Albardão: "Nunca fomos contra, mas podíamos compatibilizar"

A criação do Parque Nacional do Albardão, no sul do Rio Grande do Sul, pegou o setor de energia eólica de surpresa, após a assinatura do decreto pelo presidente Lula. Há receio de impacto nos investimentos de geração offshore, quando os aerogeradores são instalados no mar e dependem de cabos de transmissão para levar a eletricidade até a terra. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, da presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia‑RS), Daniela Cardeal, defendeu que a preservação ambiental seja conciliada com a implantação dos projetos. Ouça aqui: