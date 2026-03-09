Salto do petróleo, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 09.03

Agenda
Petróleo passa dos US$ 100 e é o assunto da semana para o mercado financeiro. Leia mais: Falta de combustível ou inflação? Salto do petróleo pressiona Petrobras a elevar preços
Reunião de países do G7 para discutir a liberação de reservas estratégicas de petróleo.
B3 reduz horário do mercado de ações para 10h às 16h55min, em ajuste ao horário de verão nos Estados Unidos.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Pílulas
Dólar caiu 0,81%, para R$ 5,24. Ibovespa caiu 0,70%, aos 179.201 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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