Salto do petróleo, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 09.03

Agenda

Petróleo passa dos US$ 100 e é o assunto da semana para o mercado financeiro. Leia mais: Falta de combustível ou inflação? Salto do petróleo pressiona Petrobras a elevar preços

Reunião de países do G7 para discutir a liberação de reservas estratégicas de petróleo.

B3 reduz horário do mercado de ações para 10h às 16h55min, em ajuste ao horário de verão nos Estados Unidos.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

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Pílulas

Dólar caiu 0,81%, para R$ 5,24. Ibovespa caiu 0,70%, aos 179.201 pontos.

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