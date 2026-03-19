Salto do petróleo, CMPC, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 19.03

Agenda

Novo salto do petróleo. Barril chegou a US$ 119, mas recuou um pouco a US$ 115 agora.

Repercussão da decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juro Selic em 0,25 ponto percentual. Saiba mais: Uma decisão com nível elevadíssimo de "cautela" e "incerteza"

Último dia para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) responder se vai interromper o licenciamento ambiental da fábrica de celulose da CMPC, no projeto Natureza, de R$ 27 bilhões. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF).

IBGE divulga a Pesquisa de Inovação (PINTEC) Semestral: Indicadores básicos (2024).

Evento Rotas Jurídicas, da Juchem Advocacia. Tema: onde o direito encontra direção, contexto e estratégia.

Fecomércio-RS tem palestra de pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.

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Pílulas

Dólar subiu 0,90%, para R$ 5,24. Ibovespa subiu 0,43%, aos 179.640 pontos.

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