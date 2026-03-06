RS tem recorde de trabalhadores com carteira assinada

Além da sua menor taxa de desemprego (3,7%) e seu menor número de desempregados (229 mil), o Rio Grande do Sul fechou 2025 com recorde de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, segundo a pesquisa do IBGE iniciada em 2012: 2,551 milhões de pessoas.

No geral, considerando formais, informais, empregados, empregadores e trabalhadores por conta própria, eram 5,916 milhões de ocupados em dezembro, destaca o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)