Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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RS tem recorde de trabalhadores com carteira assinada

O ano passado também fechou com a menor taxa de desemprego do Estado na pesquisa do IBGE

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