"RS não precisa de diesel importado, mas de diálogo entre refinaria e distribuidoras", diz líder do setor

As últimas duas semanas têm sido tensas para o setor de combustíveis e para quem depende dele. Há falta de diesel na lavoura, mas a limitação de venda já chega a postos e transportadoras de cargas. O programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, ouviu o presidente-executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araujo.

Presidente-executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio de Souza Araujo. Pedro França / Agência Senado/Divulgação

Explique essa pressão sobre preços?

Acompanhamos desde 2017 o custo para trazer o produto do mercado internacional para os principais portos brasileiros e comparamos com os preços praticados pelas refinarias nacionais. É o que chamamos de defasagem. Agora houve uma explosão de preços com a guerra no Irã, com o petróleo saltando de US$ 55 a US$ 119. Constatamos enorme defasagem e os preços no mercado nacional precisam subir.

Petrobras aumentou o diesel, mas pouco. O que ocorrerá no mercado se não subir mais?

A estatal é agente dominante, responsável pela produção de 55% do diesel no Brasil. Depois, tem 30% importado e 15% produzido pelas refinarias privadas. Do importado, a Petrobras compra até metade, então acaba responsável pela comercialização de até 70% do volume nacional. Seu preço é referência. Se tem aumento substancial no internacional e no custo do importado e das refinarias privadas, Petrobras não mexer impacta importações, gera incerteza e dificuldade de comercialização.

A alta de sexta-feira ameniza o desajuste?

A defasagem indicava R$ 2,34. A Petrobras subiu R$ 0,38. Então, a importação segue com risco elevado, potencializado porque a Petrobras, no meio do caminho, acaba fazendo leilão (ocorreu um em Canoas na semana passada). Distribuidoras e importadoras não têm previsibilidade do que será ofertado a preço artificialmente baixo. Ou seja, o aumento foi pequeno, cenário segue de insegurança.

E o governo federal ter zerado imposto e dado subvenção?

Minimiza um pouco. Importadores terão possibilidade de ressarcimento de R$ 0,32. Mas ainda fica longe da defasagem.

Há escassez de diesel, especialmente para as lavouras.

Essa situação continua. Sigo recebendo telefonemas do Rio Grande do Sul e vou repetir o que digo a eles: o Estado não depende de produto importado. A refinaria da Petrobras (Refap, em Canoas) atende à demanda e até carrega navios para outras regiões. Então, não é falta de importação que gerou o problema aí.

Então, é aumento da demanda ou retenção de estoque para vender mais caro?

É natural ter antecipação de compra quando há expectativa de aumento de preço. O que tenho de dados é que houve corrida para aquisição.

Mas se falta na lavoura e distribuidoras colocam cotas, é possível o agro importar diesel?

Eu fiz importações pelo porto de Rio Grande há cerca de 10 anos, precisa ver como está a tancagem lá. Mas não terá preço tão baixo como na Refap. Ficará cerca de R$ 2 acima e tem o frete até o ponto de consumo, mas é uma possibilidade de suprimento adicional. Mas, olhando de longe, vejo que é preciso diálogo envolvendo refinaria e distribuidores para garantir o abastecimento aí.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)