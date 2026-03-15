Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado tenso
Notícia

"RS não precisa de diesel importado, mas de diálogo entre refinaria e distribuidoras", diz líder do setor

A escassez do combustível começou na lavoura, mas há limitação já para postos e transportadoras de cargas

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