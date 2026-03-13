Restrição de combustíveis, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.03

Agenda

Distribuidoras restringem venda de combustíveis um dia após anuncio de medidas do governo federal para amenizar o impacto da alta de preços: O corte de imposto por Lula conterá a onda inflacionária dos combustíveis?

Ministério da Fazenda divulga estimativas de impactos do conflito no Oriente Médio.

Petróleo começa o dia com a o barril aos US$ 100.

IBGE divulga o desempenho do setor de serviços, com dados de janeiro.

A preocupação com o endividamento dos funcionários com o consignado CLT se destacou na reunião de diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV).

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Pílulas

Dólar subiu 1,62%, para R$ 5,24. Ibovespa caiu 2,55%, aos 179.285 pontos.

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