Restrição de combustíveis, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.03

Agenda
Distribuidoras restringem venda de combustíveis um dia após anuncio de medidas do governo federal para amenizar o impacto da alta de preços: O corte de imposto por Lula conterá a onda inflacionária dos combustíveis?
Ministério da Fazenda divulga estimativas de impactos do conflito no Oriente Médio.
Petróleo começa o dia com a o barril aos US$ 100.
IBGE divulga o desempenho do setor de serviços, com dados de janeiro.
A preocupação com o endividamento dos funcionários com o consignado CLT se destacou na reunião de diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV).
Pílulas
Dólar subiu 1,62%, para R$ 5,24. Ibovespa caiu 2,55%, aos 179.285 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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