Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Rede que iniciou na rodoviária há 42 anos fatura R$ 100 milhões e abre 1º restaurante fora do RS

"Atendemos 10 mil pessoas por dia, não dá para vacilar. Sempre "tiramos 10" com a Vigilância Sanitária", diz sócio

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