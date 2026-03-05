Rede que iniciou na rodoviária há 42 anos fatura R$ 100 milhões e abre 1º restaurante fora do RS

Após ter começado na rodoviária de Porto Alegre há 42 anos, a Petiskeira abrirá sua primeira unidade fora do Rio Grande do Sul com um restaurante em Curitiba (PR). A operação, de R$ 4 milhões, começará a funcionar em maio no ParkShopping Barigui. É um piloto. Se der certo, seguirá a expansão nacional, mas com lojas próprias, sem franquias. Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP) estão no radar.

Ângelo Meneghetti, sócio-fundador da Petiskeira. Diego Vara / Agencia RBS

A rede faturou R$ 100 milhões em 2025 e espera chegar a R$ 120 milhões em 2026. São mais de 500 funcionários nas atuais 10 unidades, todas em shoppings. Em uma entrevista bem interessante ao podcast Nossa Economia, de GZH, o sócio-fundador Ângelo Meneghetti contou que até há oportunidades para abrir mais por aqui, mas falta mão de obra. Por enquanto, há duas lojas em obras na zona sul de Porto Alegre.

— Temos uma política que é crescer com as próprias pernas, sem alavancagem. Não nos endividamos e sempre temos um colchão financeiro para lidar com as adversidades — diz o empresário, que é economista e advogado, o que lhe dá uma visão de mercado mais ampla para antever problemas.

A Petiskeira vem de uma leva de reformas. Cada obra é feita com de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões.

Ainda na entrevista, chamou a atenção a fala de Meneghetti sobre o cuidado com os alimentos. A rede usa ingredientes naturais, cobra isso de fornecedores e não usa conservantes. Tem 15 nutricionistas como funcionários e um engenheiro de produção.

— Não trato isso como custo, mas como investimento. Atendemos 10 mil pessoas por dia, não dá para vacilar. Sempre "tiramos 10" com a Vigilância Sanitária.

Confira a entrevista em vídeo:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)