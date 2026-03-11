Rede de restaurantes que bateu R$ 100 milhões em vendas: "Tiramos 10 com a Vigilância Sanitária"

Após ter começado na rodoviária de Porto Alegre há 42 anos, a Petiskeira bateu R$ 100 milhões em faturamento em 2025 e projeta chegar a R$ 120 milhões em 2026. Ao podcast Nossa Economia, de GZH, o sócio-fundador Ângelo Meneghetti falou sobre o cuidado com os alimentos. A rede prefere ingredientes naturais, cobra isso de fornecedores e não usa conservantes. Tem 15 nutricionistas como funcionários e um engenheiro de produção.