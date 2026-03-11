Rede de restaurantes que bateu R$ 100 milhões em vendas: "Tiramos 10 com a Vigilância Sanitária"

Após ter começado na rodoviária de Porto Alegre há 42 anos, a Petiskeira bateu R$ 100 milhões em faturamento em 2025 e projeta chegar a R$ 120 milhões em 2026. Ao podcast Nossa Economia, de GZH, o sócio-fundador Ângelo Meneghetti falou sobre o cuidado com os alimentos. A rede prefere ingredientes naturais, cobra isso de fornecedores e não usa conservantes. Tem 15 nutricionistas como funcionários e um engenheiro de produção.
— Não trato isso como custo, mas como investimento. Atendemos 10 mil pessoas por dia, não dá para vacilar. Sempre "tiramos 10" com a Vigilância Sanitária.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: armadilha do Master, disparada da conta de luz e súper em antiga taQi
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)