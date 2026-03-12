Rede com foco em clientes sem plano de saúde abrirá mais quatro clínicas

Rede de clínicas, a Salute prepara a abertura de quatro novas unidades. O sócio Rafael Sá reforça que a estratégia é manter o foco em clientes que não têm plano de saúde.

Uma delas será em Viamão, na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, uma ficará na Avenida Borges de Medeiros, no Centro, com 30 empregos. A outra será na Avenida Cavalhada, que substituirá a primeira da empresa. E tem ainda uma prevista para o bairro Ipanema, no segundo semestre.

— Ainda teremos uma exclusiva de odontologia em breve — conta.

A ideia é abrir entre três a cinco unidades por ano nos próximos cinco anos, chegando a 30 até 2031. O investimento não é divulgado. Atualmente, são nove clínicas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)