Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Expansão
Notícia

Rede com foco em clientes sem plano de saúde abrirá mais quatro clínicas

Serão três unidades em Porto Alegre e uma em Viamão

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