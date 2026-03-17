Quase 3,2 milhões de gaúchos têm que declarar Imposto de Renda em 2026; veja prazos e regras

Quase 3,2 milhões de contribuintes gaúchos devem fazer a declaração do Imposto de Renda neste ano. André Ávila / Agencia RBS

A Receita Federal projeta receber do Rio Grande do Sul 3.189.563 declarações do Imposto de Renda 2026. O número é perto do que foi previsto para o ano passado, mas a entrega acabou ficando abaixo de 3 milhões de pessoas. De Porto Alegre, a estimativa agora é que 576.221 contribuintes ajustem as contas com o Leão.

O programa ficará disponível para download a partir de sexta-feira (20). O envio poderá ser feito entre 23 de março e 29 de maio. A declaração pré-preenchida já estará plenamente disponível no início do prazo de entrega da declaração, com novos dados incluídos, informações do e-Social relativas aos empregados domésticos, dados do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a renda variável e recuperação das informações de pagamento (DARFs).

O secretário especial Robinson Barreirinhas destaca a inclusão da totalidade dos dados do Receita Saúde na declaração pré-preenchida. Os recibos médicos em papel eram uma das principais causas de malha fina.

Estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 (alteração em relação aos R$ 33.888 do ano passado), assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920 (antes, R$ 169.440). Estão isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Os demais critérios de obrigatoriedade mantiveram-se os mesmos. Os principais:

Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil;

Venderam em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas valores em soma superior a R$ 40 mil ou com ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto;

Tiveram, em 31 de dezembro de 2025, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil;

Passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês e estavam nesta condição no fim de 2025.

Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido, além de ficar com o CPF pendente de regularização. É importante destacar, porém, que não entregar a declaração não implica em punições mais graves como restrições bancárias, indiciamento criminal ou prisão, como circularam em notícias falsas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: consignado CLT leva a pedidos de demissão

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.