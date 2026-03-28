Projeto da fábrica de R$ 27 bilhões está em risco, admite CMPC

Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC. CMPC / Reprodução

A nova fábrica de celulose de R$ 27

bilhões da chilena CMPC está em risco, diz o diretor-geral Antonio Lacerda. Ele relutava em admitir esta possibilidade mais extrema em relação ao projeto, afirmando acreditar que se resolveria no diálogo.

— Triste — diz.

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou suspender o licenciamento ambiental até consulta específica a comunidade indígena.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) aguarda o posicionamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que pediu 30 dias para avaliar. CMPC diz já ter feito o estudo pedido inicialmente e Fepam fez audiência pública.

Saiba mais:

Funai e MPF não estão dando entrevistas sobre o assunto. O projeto Natureza inclui uma fábrica nova em Barra do Ribeiro, um terminal de exportação no porto de Rio Grande, um centro de inovação em Guaíba, entre outras estruturas. Se for confirmado, será o maior investimento privado feito no Estado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)