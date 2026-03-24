Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Reflexos da guerra
Notícia

Procon de Porto Alegre explica fiscalização de preço dos combustíveis: "Consumidor não está desprotegido", garante diretor

Entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS