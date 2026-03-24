Procon de Porto Alegre explica fiscalização de preço dos combustíveis: "Consumidor não está desprotegido", garante diretor

Diretor do Procon de Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo explicou o papel do órgão na força-tarefa para fiscalizar a cadeia de combustíveis, cujos preços subiram nas últimas semanas com a guerra no Irã. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o executivo garantiu que "o consumidor não está desprotegido".
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)