Prisão de Vorcaro, alta do diesel, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 04.03

Agenda

A Polícia Federal prendeu novamente nesta quarta-feira (4) o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele é alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Saiba mais: Daniel Vorcaro, do Banco Master, volta a ser preso pela Polícia Federal

Preço do diesel começa a subir nas distribuidoras, que avisam postos e transportadoras de cargas de que haverá repasse. Petróleo em alta menos intensa, mas segue com o barril acima dos US$ 80.

IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação (janeiro)(dados para Brasil).

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Pílulas

Dólar subiu 0,59%, para R$ 5,16. Ibovespa subiu 0,28%, aos 189.307 pontos.

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