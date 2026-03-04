Prisão de Vorcaro, alta do diesel, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 04.03

Agenda
A Polícia Federal prendeu novamente nesta quarta-feira (4) o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele é alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Saiba mais: Daniel Vorcaro, do Banco Master, volta a ser preso pela Polícia Federal
Preço do diesel começa a subir nas distribuidoras, que avisam postos e transportadoras de cargas de que haverá repasse. Petróleo em alta menos intensa, mas segue com o barril acima dos US$ 80.
IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação (janeiro)(dados para Brasil).
Pílulas
Dólar subiu 0,59%, para R$ 5,16. Ibovespa subiu 0,28%, aos 189.307 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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