Presidente do Senado receberá Leite e Farsul para discutir uso do pré-sal para alongar dívida rural

PL 5122 trata do alongamento da dívida dos produtores rurais por meio da chamada securitização. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma agenda positiva e esperada para o agronegócio gaúcho foi marcada para esta quarta-feira (11). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, receberá o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho, para discutir o PL 5122. O projeto de lei trata do alongamento da dívida dos produtores rurais por meio da chamada securitização usando recursos do fundo social do pré-sal.

Domingos Velho, presidente da Farsul. Farsul / Divulgação

À coluna, o presidente da Farsul se mostra bastante esperançoso com a confirmação da reunião e prepara a apresentação da situação dos produtores rurais do Rio Grande do Sul com a sequência de estiagens e ainda os impactos da enchente.

— É a nossa "bala de prata". A essência da lei que criou o fundo social diz que o recurso pode ser usado nesta situação. Não mexe no arcabouço e o produtor devolverá o recurso quando pagar os empréstimos. Os outros que usaram não devolveram o dinheiro — argumentou em entrevista ao Gaúcha Atualidade — O agro gaúcho perdeu R$ 300 bilhões, são R$ 30 bilhões de ICMS não recolhidos.

O projeto, que já passou na Câmara dos Deputados, prevê destinação de R$ 30 bilhões para a dívida rural. A resistência em Brasília, porém, é grande. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, rechaça a possibilidade, dizendo que o fundo social é para uso nacional. Farsul, porém, argumenta que beneficiaria também Nordeste, oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, costuma manter a porta aberta à negociação e deve também receber o governador e o presidente da Farsul.

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