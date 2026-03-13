Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Presidente da Petrobras cobra que Estados cortem ICMS do diesel: "Governo federal fez sua parte"

O imposto estadual soma R$ 1,17 por litro, enquanto o PIS/Cofins é de R$ 0,32 e foi zerado

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