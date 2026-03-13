Praça de Porto Alegre foi revitalizada pela metade

A Praça Engenheiro Guilherme Gaudenzi, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, foi revitalizada apenas pela metade. O alerta foi feito — com razão — por leitores à coluna que noticiou que ficou pronta a obra de revitalização feita pela GND Incorporadora. Houve reforma apenas do lado que fica próximo do prédio Ybá Orla Residences, que a empresa está construindo. Após ser questionada pela coluna, a GND, por nota, informou que até entregou à prefeitura o projeto de revitalização para a praça inteira, mas "adotou" apenas uma parte em 2024.

A coluna foi até o local nesta sexta-feira (13). O que mais chama a atenção é o calçamento, que tem diferença e inclusive desnível entre o novo e o antigo. Foi instalado um espaço para animais de estimação ("pets"), mas a pracinha para crianças não foi revitalizada.

Não há previsão de reformar o resto, diz a Secretaria Municipal de Urbanismo. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) "adotava" a praça até julho de 2025, quando terminou o acordo. Segundo a Secretaria Municipal de Parcerias, qualquer empresa ou instituição pode assumir a manutenção e fazer a revitalização. É simples, sem licitação.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)