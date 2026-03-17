Postos recebem reajuste da gasolina e orientação para elevar reserva de etanol

Há uma perspectiva de que o aumento na gasolina se intensifique. Camila Hermes / Agencia RBS

Enquanto a guerra no Irã não arrefece, os problemas do diesel começam a respingar na gasolina. Alguns aumentos já vinham ocorrendo, mas há perspectiva de que isso se intensifique. Nesta terça-feira (17), por exemplo, a Ipiranga repassou a postos mais um reajuste. Desta vez, de R$ 0,27.

Além disso, a limitação de venda pode ficar mais restritiva. Na sua refinaria, a Petrobras reduziu a cota em 30% para o diesel e 25% para a gasolina.

Um movimento curioso: está aumentando a compra de etanol pelas distribuidoras, que avisam os postos para reservarem parte do espaço de armazenamento da gasolina para este combustível. Isso porque ele pode ser usado por carros de passeio do tipo flex.

O problema é que o Rio Grande do Sul praticamente não produz etanol e precisa trazer do Sudeste. Isso eleva o custo e sai mais caro do que abastecer com gasolina.

Petrobras

Na Petrobras, porém, não há perspectiva de aumento de preço da gasolina, indicou a presidente Magda Chambriard:

— Não estamos pensando nos próximos dias em mexer nisso (preço da gasolina), tá bem? Não está na nossa mesa hoje, está certo? — afirmou a executiva na coletiva da última sexta-feira (17).

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)