Postos de combustíveis pedem que não haja corrida às bombas: "Não há desabastecimento generalizado"

O sindicato dos postos de combustíveis diz que não há desabastecimento generalizado, mas reconhece limite de fornecimento e pede que não haja correria para encher o tanque. Confira entrevista do presidente do Sulpetro, João Carlos Dal'Aqua, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: armadilha do Master, disparada da conta de luz e súper em antiga taQi
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)