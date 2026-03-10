Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Desajuste de mercado
Notícia

Postos de combustíveis pedem que não haja corrida às bombas: "Não há desabastecimento generalizado"

Entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha

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