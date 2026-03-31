Por que não se quer importar diesel e governo federal tenta mudar isso

A defasagem do diesel no Brasil chegou a ultrapassar os 80%, considerando os preços das refinarias da Petrobras em relação à cotação do mercado internacional. Um dia antes do ataque ao Irã, estava em 12%. É por isso que ninguém quer importar. Está muito mais caro trazer o combustível de fora. Então, todo mundo prefere comprar da Petrobras ou de refinarias privadas brasileiras, que até subiram um pouco valores, mas nem perto do patamar internacional.
O problema é que o país produz 70% do diesel que consome, então falta combustível essencial para o transporte de cargas. Além disso, deu correria para comprar antes da escassez ou de subir ainda mais o preço, o que elevou demanda em cenário de oferta menor. Estava feita a combinação explosiva para um desajuste de mercado.
Deixar minimamente aceitável importar diesel tem sido o objetivo do governo federal. Primeiro, deu uma subvenção direta no mesmo dia em que zerou Pis/Cofins. Agora, propôs aos Estados uma nova subvenção ao combustível importado, de maior dimensão, mas dividida meio a meio.
Enquanto isso, a Petrobras segue resistindo a repassar os aumentos. A esperança de todos é de que se resolva de uma vez o conflito no Oriente Médio, embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja deixando esta corda esticar mais do que o previsto inicialmente.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)