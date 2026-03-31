Por que não se quer importar diesel e governo federal tenta mudar isso

O Brasil produz 70% do diesel que consome, então não se consegue suprir a demanda interna sem comprar do mercado internacional. Ariéli Ziegler / Agência RBS

A defasagem do diesel no Brasil chegou a ultrapassar os 80%, considerando os preços das refinarias da Petrobras em relação à cotação do mercado internacional. Um dia antes do ataque ao Irã, estava em 12%. É por isso que ninguém quer importar. Está muito mais caro trazer o combustível de fora. Então, todo mundo prefere comprar da Petrobras ou de refinarias privadas brasileiras, que até subiram um pouco valores, mas nem perto do patamar internacional.

O problema é que o país produz 70% do diesel que consome, então falta combustível essencial para o transporte de cargas. Além disso, deu correria para comprar antes da escassez ou de subir ainda mais o preço, o que elevou demanda em cenário de oferta menor. Estava feita a combinação explosiva para um desajuste de mercado.

Deixar minimamente aceitável importar diesel tem sido o objetivo do governo federal. Primeiro, deu uma subvenção direta no mesmo dia em que zerou Pis/Cofins. Agora, propôs aos Estados uma nova subvenção ao combustível importado, de maior dimensão, mas dividida meio a meio.

Enquanto isso, a Petrobras segue resistindo a repassar os aumentos. A esperança de todos é de que se resolva de uma vez o conflito no Oriente Médio, embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja deixando esta corda esticar mais do que o previsto inicialmente.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)