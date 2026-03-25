Petróleo, South Summit, supermercados, dólar, Ibovespa e mais economia 25.03

Agenda

O mercado está dando um voto de confiança ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reafirmou estar em negociações com o Irã e que efetivamente recuou nas ameaças à infraestrutura de energia do país.

Com isso, o dólar cai mais de 5%, com o barril a US$ 98. O Estreito de Ormuz, porém, segue praticamente fechado.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal propôs aos Estados a possibilidade de conceder uma subvenção a importadores de diesel em substituição à proposta anterior de corte direto do ICMS sobre esse produto, mas mantendo o compromisso da União de bancar metade do custo da medida.

IBGE divulga Pesquisa Nacional de Saúde Escolar.

Premiação do Ranking Agas, da Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas). Saiba mais: As 10 maiores redes de supermercados do RS (e quanto vendem)

Começa o South Summit Brazil, em Porto Alegre. É a quinta edição do evento de inovação.

Tá na Mesa da Federasull sobre feminicídios.

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Pílulas

Dólar subiu 0,27%, para R$ 5,25. Ibovespa subiu 0,35%, aos 182.561 pontos.

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