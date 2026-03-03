Petróleo dispara, PIB, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 03.03

Agenda

Petróleo subindo novamente com força, com alta de quase 5%. O barril passou dos US$ 82 como reflexo do fechamento do Estreito de Ormuz após o ataque ao Irã.

PIB do Brasil no 4º trimestre e fechamento de 2025. IBGE divulgará o dado às 9h.

Caged, cadastro de emprego com carteira assinada, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Dados de janeiro.

Índice FipeZap de preços de imóveis residenciais. O metro quadrado em Porto Alegre subiu 0,18% em fevereiro, para uma média de R$ 7.513. Em 12 meses, alta acumulada de 4,24%.

Posse da nova direção da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA). Carlos Klein assumirá a presidência, até então ocupada pelo empresário Irio Piva.

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Pílulas

Dólar subiu 0,59%, para R$ 5,16. Ibovespa subiu 0,28%, aos 189.307 pontos.

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