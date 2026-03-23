Petróleo despenca após recuo de Trump

O presidente Donald Trump recuou na sua ameaça de destruir usinas elétricas no Irã. Jim WATSON / AFP

O barril do petróleo despenca nesta manhã de segunda-feira (23) - chegou a ficar abaixo dos US$ 100, mas já está diminuindo a queda - após o recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em sua rede social, publicou ter adiado o prazo que deu ao Irã para reabrir totalmente o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, além de diesel, gás natural e fertilizantes.

Trump havia ameaçado bombardear usinas elétricas do Irã se, até hoje, não fosse totalmente aberto o estreito. Teerã disse que, além de não fazê-lo, fecharia totalmente o canal. O acirramento do conflito fez o petróleo subir na reabertura do mercado na noite de domingo. A possibilidade de que isso não ocorra, ao menos agora, já permitiu o recuo.

Pela mensagem de Trump, houve conversas "construtivas" com o Irã no final de semana e por isso decidiu prorrogar em cinco dias o prazo. A avaliação, porém, é de que essa contextualização se trata de um blefe, ou seja, Trump recuou não porque a negociação estava boa, mas porque viu que não teve sucesso na sua ameaça. O Irã, aliás, nega essas conversas.

Para variar, Trump agiu "alavancado", ameaçando muito mais do que pretendia fazer e fazendo jus à expressão TACO - Trump Always Chickens Out ("Trump sempre amarela", em tradução livre). Empresas alavancadas são aquelas que fazem expansões e investimentos altos demais para o caixa que têm, se endividando demais para isso.

Desde o ataque ao Irã, o petróleo disparou. Estava em torno dos US$ 60/70 o barril e chegou a atingir US$ 120. Quando Rússia invadiu a Ucrãnia, ficou em US$ 130. A pressão mundial cresce com a alta dos combustíveis pressionando inflação, inclusive nos Estados Unidos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)