Petróleo, desemprego, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 27.03

Agenda

Reunião dos Estados Unidos com o Irã à noite para negociar um acordo sobre a guerra. O presidente Donald Trump revelou que o Irã permitiu que 10 petroleiros atravessassem o Estreito de Ormuz como um "presente". O petróleo, porém, segue subindo, com o barril acima de US$ 110.

A coluna mediará um painel sobre media for equity no South Summit Brazil, às 13h. Junto, estarão Eduardo Seib (head de operações e novos negócios da RBS Ventures) e João Henrique Silva Costa (CEO da ContaJá, investida da RBS Ventures).

IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (fevereiro). Dados de desemprego.

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Pílulas

Dólar subiu 0,69%, para R$ 5,25. Ibovespa caiu 1,45%, aos 182.733 pontos.

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