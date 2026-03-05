Petróleo, acordo Mercosul-UE, dólar, Ibovespa e mais agenda da economia 05.03

Agenda

Petróleo segue em alta, com subida de 1,2% neste início de manhã. Barril a US$ 82,60.

Hoje, tem divulgação dos resultados da Petrobras para 2025 e projeções para 2026.

IBGE divulga a taxa de desemprego do Brasil. O dado é de abril e será informado às 9h.

Governo também divulga os dados da balança comercial, com as exportações e importações de fevereiro.

Presidente Lula editou decreto para regulamentar a aplicação de salvaguardas voltadas à proteção de setores da economia caso efeitos de acordos comerciais gerem prejuízo relevante.

Senado aprovou o acordo União Europeia-Mercosul, que agora vai à promulgação pela presidência da República.

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Pílulas

Dólar caiu 0,89%, para R$ 5,21. Ibovespa subiu 1,24%, aos 185.366 pontos.

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